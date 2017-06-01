Ибсена перевели на русский впервые за 100 лет

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Москва, 1 июня. Издательство ACT выпустило сборник пьес Хенрика Ибсена в новом переводе. Новое издание «Вернувшиеся» призвано устранить проблему с «безнадежно устаревшим языком» автора.

Создатель «новой драмы» считал, что его герои должны говорить на сцене так же, как и в обычной жизни. Однако он не учел одного — язык постоянно развивается, какие-то слова устаревают, а вместо них появляются новые.

«Создатель «новой драмы» входит в тройку самых популярных драматургов мира, наряду с Шекспиром и Мольером», — заявил театральный критик, продюсер и член комитета Международной премии Ибсена Роман Должанский газете «Известия». Ибсен оказал большое влияние на драматургию, поэзию и прозу.

«Реновация» Ибсена началась в Норвегии. Ее осуществлял международный коллектив переводчиков из Китая, Японии, России, Испании и других стран.