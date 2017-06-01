ПМЭФ: губернатор Тульской области заключил с Procter & Gamble контракт на 5 млрд рублей

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Санкт-Петербург, 1 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с президентом компании Procter & Gamble по европейкому региону Гари Кумбом на полях XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Договор, согласно которому Procter & Gamble инвестирует в Тульскую область 5 млрд рублей, направлен на расширение производства компании в регионе.

«Речь идет об открытии линии по производству чистящих и моющих средств, строительстве высокотехнологичных очистных сооружений, модернизации производства и заводской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Procter & Gamble также намерена принимать участие в социальных проектах и программах.