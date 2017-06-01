Ученые обнаружили участки льда на южном полюсе Луны

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Нью-Йорк, 1 июня. Космический спутник Lunar Reconnaisance Orbiter, находящийся на орбите Луны, обнаружил в южном полушарии спутника нашей планеты необычные чрезвычайно яркие области, которые одновременно обладают самой низкой температурой и излучают больше всего света. Ученые уверены, что это говорит о том, что значительные районы Луны могут быть покрыты льдом или по крайней мере изморозью.

Как отмечают исследователи, на Луне нет крупных плоских поверхностей из льда, характерных для многих спутников в Солнечной системе. Это означает, что льда там немного — возможно, это всего лишь изморозь, покрывающая лунные камни. Однако в таком случае непонятно, откуда взялось около поверхности спутника Земли такое количество водяного пара.

Возможно, отмечают ученые, этот лед замерз миллионы лет назад и с тех пор оставался возле южного полюса Луны практически нетронутым.