Как будто ударило током: дети Донбасса рассказывают о своих ранениях

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Международный День защиты детей на Донбассе — очень светлый и одновременно болезненный праздник по одной простой причине. Здесь идет война. Корреспондент Федерального агентства новостей отправился в прифронтовые поселки республики, чтобы побеседовать с малышами, которые были ранены в ходе войны.

Например, вот это Лизочка — улыбчивый ребенок, который ни секунды не может усидеть на месте, но именно этим и подкупает строгих взрослых. Малышка любит своего папу и огромного пушистого кота, которого в свое время приютила ее мама Татьяна. Но, конечно, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Судьбу счастливой семьи изменило одно кровавое воскресенье.

«На первый выстрел мы не отреагировали — мы еще не знали тогда, что это такое, да еще и в центре города… А потом мина легла практически рядом, и мы с женой просто побежали. Мы пытались закрыть плотнее коляску собой, Лизе тогда семь месяцев было, она тогда вообще ничего не понимала. Взрыв произошел сзади немного. Я на ногах устоял, жена — нет. Мы постарались спрятаться за киоском. На свое состояние особо внимания не обращал: чувствовал, что в голову прилетело, но на адреналине особо об этом не думал. Просто кровь заливает глаза, палец на левой руке почти оторвало. А жена… Когда я попросил показать рану на шее, там была перебита вена и артерия, полностью развороченное горло было. Как она дошла с нами — просто неизвестно. А Лиза сидела в коляске. У нее просто лицо было залитое кровью. Это самое страшное», — рассказывает отец девочки Виктор.

Потом к ним сразу подъехали ополченцы и отвезли Лизу с Виктором в больницу на операционный стол — обоих спасли, но, увы, мама не выжила.

«Я поехал с Лизой, потому что жена к тому времени уже... Она уже не дышала», — говорит он.

От нее остались только фотографии. Когда Лизочка зовет маму, она всегда показывает маленьким пальчиком на фотографию Татьяны у зеркала — это все, что от нее осталось.

Другая девочка, тоже Лиза, тоже пережила непростой обстрел. Сейчас ей восемь лет.

«Мы с мамой ночью спали в одной комнате, и тут начали взрываться бомбы — одна попала в наш дом. Нас привалило. Когда брат выбрался, он начал вытаскивать меня, маму и папу. Но если маму с папой привалило полностью, то мне привалило только голову углем, и я какое-то время не могла дышать», — вспоминает ребенок.

Тогда все обошлось парой недель в стационаре, но какой же это был стресс. Несмотря на свой юный возраст, Елизавета часто думает о том, что происходит. И вот что она ответила нам на вопрос, почему вообще случилась война в Донбассе.

«Когда-то была Великая Отечественная война. Наши враги хотели завоевать наш город, но наши добрые люди победили. Я думаю, что наш город все еще хотят захватить потому, что мы их победили, а они злятся», — ответила Лиза.

Вот так просто, по-детски и непосредственно ребенок отвечает на вопросы, на которые не каждый взрослый сможет дать ответ.

«А меня зовут Марина, мне 11 лет. Я пошла с отцом по молоко, а когда мы возвращались домой, начался сильный обстрел. Папа меня накрыл, но я все же была ранена. Мы быстро крались домой, чтобы побыстрее перевязать раны… Это было такое ощущение, будто тебя ударило током и оттуда льется горячая вода», — рассказывает о своем обстреле одна из жительниц многострадального Зайцево.

Таких детей в Донбассе еще сотни. Их ранит, они лечатся, но травмы на душе от пережитого не будут забыты никогда — это останется вместе с ними на всю жизнь. Семимесячные младенцы с огнестрельными ранениями, дети с посеченными лицами — это все не сценарии к кинофильму и не сны, это ужасающая реальность Донбасса. Но за что эти малютки должны терпеть такой ужас? За что?