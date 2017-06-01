Ненастоящий Винокур разгневал поклонников в Нижнем Новгороде

В Избранное

Скопировать

Нижний Новгород, 1 июня. Нижегородские поклонники Владимира Винокура пришли в бешенство, когда на сцену вместо народного любимца вышел совершенно другой артист. Сейчас возмущенные зрители жалуются и требуют вернуть деньги за купленные билеты.

Организаторы концерта обещали показать живого Винокура по рекордно низкой цене. Поклонники выкупили весь зрительский зал, однако вместо любимого исполнителя на сцену вышел кто-то другой. Сам Винокур в тот момент находился в Москве и ничего не знал о концерте в Нижнем Новгороде.

Выяснилось, что некая компания «Страна чудес» заключила контракт со Святославом Ещенко, пообещав ему хороший гонорар. Узнав, что вместо Винокура выступит Ещенко, половина зрителей просто покинула концерт.

Оказалось, что фирма, которая устроила концерт «Винокура» в Нижнем Новгороде уже не в первый раз срывает гастроли артистов. Так, в январе 2017 года были отменены концерты Валерия Гаркалина и Ирины Лачиной, сообщают региональные СМИ.