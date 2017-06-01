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Россия
Турецко-итальянские инвесторы готовы вложить деньги в российские дороги

Турецко-итальянские инвесторы готовы вложить деньги в российские дороги

11:08  1 Июня 2017
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Турецко-итальянские инвесторы готовы вложить деньги в российские дороги

Санкт-Петербург, 1 июня. Росавтодор и итало-турецкая ICA Construction в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве  в реализации инвестиционных проектов дорожного строительства. Один из них  — возведение моста через реку Обь в Новосибирске.

Подписи под соответствующим соглашением поставили руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и глава зарубежной компании Фырат Чечен. В российском ведомстве уточняют, что западные инвесторы интересуются региональными ГЧП в сфере дорожного строительства. Так, ICA Construction намерена поучаствовать во втором этапе конкурса по строительству и эксплуатации моста через Обь в створе улицы Ипподромской.

Алексей Громов
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