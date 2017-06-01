«ВИМ-Авиа» увеличила свой парк двумя самолетами

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Авиакомпания «ВИМ-Авиа», по вине которой в мае произошли массовые задержки рейсов протяженностью до суток, дала гарантии Росавиации, что с 1 июня выровняет свое расписание и войдет в штатный режим исполнения полетов.

Компания уже решила проблему с резервными бортами (ранее сообщалось, что два самолета «ВИМ-Авиа» сломались и находятся в срочном ремонте, а резервных — нет). Так, были взяты в лизинг два авиалайнера.

Кроме того, сегодня решится и проблема с пилотами, которые в конце мая не могли выполнять свою работу из-за «вылетанной» санитарной нормы. Санитарная норма распределяется на месяц, поэтому сегодня она обнулилась, то есть пошел новый отсчет.

Напомним, Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов. По результатам проверки будет возбуждено административное дело, а руководству авиакомпании грозит штраф до 300 тысяч рублей.