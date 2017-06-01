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Санкт-Петербург, 1 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готов посетить Брюссель, чтобы снова встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Не исключено, что эта поездка состоится в течение трех ближайших месяцев. Об этом РИА Новости сегодня рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме.

Напомним, Лавров и Могерини встречались 24 апреля во время ее первого с момента вступления в должность визита в Россию.