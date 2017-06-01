ЕС полностью заморозил переговоры по безвизу с Россией — Чижов

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Санкт-Петербург, 1 июня. В настоящее время можно констатировать отсутствие диалога по введению безвизового режима путешествий между Россией и Евросоюза. Как заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума постпред России при ЕС Владимир Чижов, переговоры были свернуты по инициативе Брюсселя.

«Сейчас диалог на нуле», — рассказал российский дипломат ТАСС. Постпред РФ при Евросоюзе подчеркнул, что такое положение дел — «результат заморозки, которую осуществил ЕС».

Напомним, в 2010 году ряд европейских политиков заявил о подготовке «дорожной карты» по введению режима безвизового перемещения между РФ и ЕС, однако уже в сентябре того же года Сергей Лавров отметил, что «ЕС безо всяких оснований затягивает вопрос с переходом на безвизовый режим».