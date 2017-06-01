Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Даръа

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Москва, 1 июня. Россия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Сирийской республике за минувшие сутки. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкая сторона зафиксировала 12 нарушений.

Как говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации, основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, которые контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»*.

Так, 14 случаев стрельбы зафиксированы в провинциях Хама, Латакия, Даръа и Дамаск. Турецкая сторона заявила о 12 нарушениях в провинциях Алеппо, Хомс, Даръя и Дамаск.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) ликвидировали под сирийской Раккой три автоколонны террористов ИГ*, а также ликвидированы 80 экстремистов.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.