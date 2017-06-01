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Экономика
Автокомпания NEVS возродила Saab 9-3 и 9-3X

Автокомпания NEVS возродила Saab 9-3 и 9-3X

11:06  1 Июня 2017
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Автокомпания NEVS возродила Saab 9-3 и 9-3X

Пекин, 1 июня. Шведско-китайский автомобильный концерн NEVS рассказал о двух новейших электрических автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам представителей компании, оба электрокара возведены на платформе Saab 9-3. Официальная презентация новинок состоится на следующей неделе, 7 июня, в ходе автомобильной выставки потребительской электроники CES в китайском Шанхае.

Серийная линейка авто появится на рынке в будущем году.

Напомним, электрокар с типом кузова седан NEVS получил название 9-3 и отличается от оригинальной модели Saab новейшей радиаторной решеткой, а также усовершенствованным передним бампером.  

 

#авто #nevs #saab
Дана Балан
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