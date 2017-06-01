Мощный взрыв прогремел на заводе в США, есть раненые

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Вашингтон, 1 июня. Мощный взрыв прогремел на заводе по производству спирта в американском штате Висконсин. В результате ЧП почти полторы тысячи жителей города Кэмбриа и близлежащего поселка остались без света. Многие люди получили ожоги, а еще несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Взрыв прогремел накануне вечером. Точное количество пострадавших пока не называется. На место происшествия были направлены три медицинских вертолета.

В настоящее время все подробности причины инцидента уточняются.

