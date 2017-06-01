Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на заводе в США, есть раненые

Мощный взрыв прогремел на заводе в США, есть раненые

11:01  1 Июня 2017
187

Мощный взрыв прогремел на заводе в США, есть раненые
Вашингтон, 1 июня. Мощный взрыв прогремел на заводе по производству спирта в американском штате  Висконсин. В результате ЧП почти полторы тысячи жителей города  Кэмбриа и близлежащего поселка остались без света. Многие люди получили ожоги, а еще несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Взрыв прогремел накануне вечером. Точное количество пострадавших пока не называется. На место происшествия были направлены три медицинских вертолета.

В настоящее время все подробности причины инцидента уточняются.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть