Ошибка президента: стертый твит Трампа стал поводом для множества пародий

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Президент США Дональд Трамп написал 31 мая твит с незаконченной мыслью, которая внезапно оборвалась на несуществующем в английском языке слове «covfefe».

Судя по всему, президент США хотел сказать что-то про негативное освещение своей персоны в прессе («press coverage»), но что-то помешало ему закончить начатый твит, и он в таком несуразном виде провисел в Сети несколько часов, собрав за это время более 100 тысяч ретвитов.

В итоге ошибка президента стала поводом для множественных шуток и пародий. Так, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала слово «covfefe» «скрытым посланием для русских», намекая на русское слово «кофе».

Абырвалг по-английски

Что означало загадочное слово в твиттере американского президента — неизвестно. Сам президент Трамп в итоге тоже постарался обратить свою случайную опечатку или прокол своей пресс-службы в шутку. После удаления злосчастного «covfefe» из своего блога он разместил в нем другой твит, в котором предложил всем желающим разгадать смысл его неологизма. «Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!» — написал он.



Скорее всего, ни «двойного», ни «зеркального» смысла в оригинальном твите нет — Трамп написал бессмыслицу в своем микроблоге чуть позднее полуночи по Вашингтонскому времени (утром по Московскому времени), что вполне могло быть случайной ошибкой или опиской.

Однако специфика современного информационного общества, в котором многие события, оценки и комментарии, попадающие в топ «горячих» тем, изначально имеют виртуальную природу, задала совершенно иную судьбу для «ошибки президента».

Несмотря на ироничные комментарии самого Трампа и невзирая на то, что злополучный твит был удален из блога американского президента уже в 5:30 утра, к тому времени «covfefe» зажил своей собственной жизнью, привлекая к себе внимание не меньшее, чем очередной теракт в далеком Кабуле, штурм американско-курдскими войсками сирийской Ракки или война с террористами на южных Филиппинах.

За вчерашний день «covfefe» лавиной распространился по англоязычному сегменту интернета, став основой для массы онлайн-шуток, фотожаб и карикатур.

Так, массовый наплыв интернет-троллей на сервис Google-переводчика привел к тому, что в английском словаре системы, на который можно повлиять отправкой «своего варианта перевода», было создано альтернативное значение трамповского «абырвалга». Теперь Google-переводчик временно выдает при попытке перевода с русского языка слова «covfefe» английское словосочетание I resign («Я ухожу»), намекая на отношение части интернет-аудитории к Трампу.

Не отстали от пользователей Google и неизвестные редакторы английского онлайн-словаря Urban Dictionary, который тоже допускает создание словарных статей анонимами. «Слово, которое ты употребляешь, когда больше нечего сказать, или когда ты расхотел заканчивать свою мысль», — вот самый популярный вариант объяснения бессмыслицы Трампа на сегодняшний день, предложенный в рамках этой словарной системы.

«Covfefe» уже называли и новым покемоном, которого создали специально для Трампа, и альтернативным вариантом известного мема «Ходор! Ходор!» из «Игры престолов». Загадочное слово уже встроили в мир мультсериала «Симпсоны» и поместили на фирменную красную бейсболку Трампа, написав на ней «Make America covfefe again». А кто-то даже посчитал это тайным кодом для запуска американских ядерных ракет.

В каждой шутке есть доля русских

Нынешний прокол американского президента со своим микроблогом попал в подготовленную почву. Практически с начала своего президентского срока Трамп подвергается нападкам со стороны американской прессы, которые по своему накалу давно превзошли негативное отношение американских СМИ к любым предыдущим хозяевам Овального кабинета.

Ситуация противостояния между СМИ и Трампом доходит уже до открытых скандалов. Так, вчера журналистку, актрису и ведущую Кэти Гриффин уволили с телеканала CNN за публикацию фотографии с креативом на тему отрубленной головы президента США, в которой она держала маску Трампа, измазанную красной краской за фальшивые волосы.

В итоге публикацию Гриффин стали откровенно сравнивать с пропагандой «Исламского государства»* (террористической организации, запрещенной в РФ), а каналу пришлось пойти на крайние меры в отношении ведущей и прокомментировать ее действия как «отвратительные и недопустимые».

Однако, несмотря на такие жесткие меры в отношении зарвавшихся писак и ведущих, общий накал критики и обличения Трампа в ведущих американских СМИ и не думает спадать. Президент США постоянно находится под прессом обвинений, в числе которых одними из главных являются обвинения в его связях с Россией.

Текущая ситуация малоуправляема и в политическом поле. Фактически против Трампа выступают не только оппозиционные ему демократы, но и часть его собственной Республиканской партии. Так, два члена верхней палаты Конгресса США — республиканец Майкл Крапо и демократ Шеррод Браун — представили в среду новый законопроект, в тексте которого снова центральное место отведено России.

В преамбуле предложенного ими законопроекта указано, что против «коррумпированных российских представителей», а также против людей, «причастных к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей», необходимо ввести новые санкции.

Ну а поскольку все эти категории вымышленных преступников существуют только в воображении американских сенаторов, то чуть далее по тексту санкции ожидаемо предлагается вводить в отношении российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог. Что, понятным образом, должно болезненно сказаться на российской экономике и базовых отраслях российской промышленности.

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Достаточно конкретен текст предложенного законопроекта и в части оценки роли нашей страны в современном мироустройстве: «Несмотря на существующие санкции, Россия остается враждебной, непокорной державой, использующей свою военную деятельность, связанную с кибер-шпионажем, и экономическую тактику, чтобы нанести вред Соединенным Штатам и вбить клин между ними и их союзниками», — говорится в заявлении комитета.

Хорошо заметно, что тут присутствует и признание наличие у Кремля своей собственной внешней политики (чего, судя по всему, нет у союзников США, раз уж Москва пытается «вбить клин»), и неэффективность предыдущих санкций против России, которые за прошедшие три года так и не оказали значительного влияния на ее экономику и политический курс.

Конечно, официальный предлог для ужесточения санкций озвучивается прежний и связывается с активным участием России в событиях на востоке Украины и в Сирии. Однако в реальности подоплека не только травли Трампа, но и обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США одинакова. Россия по-прежнему остается в числе немногих стран, которые могут на равных соперничать с Америкой во многих вопросах мировой политики, создавая для нее постоянные неудобства и препятствия в осуществлении их экспансионистской политики.

«Непокорная держава» — это, конечно, обвинение, но и признание силы.

* Организация запрещена на территории РФ.