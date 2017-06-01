МЭР констатировало значительное увеличение объема малого и среднего бизнеса в России
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Санкт-Петербург, 1 июня. Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев сегодня заявил, что объем малого и среднего бизнеса в РФ за последние девять месяцев вырос на 10%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель ведомства в рамках ПМЭФ подчеркнул, что такая динамика роста в нашей стране не наблюдалась достаточно давно. «В послекризисные времена бизнес показывает хорошие условия для роста», — сказал Фомичев.
Добавим, ранее Фомичев сообщил, что ставки по кредитам для бизнеса могут снизиться уже до конца года.
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