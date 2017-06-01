Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
МЭР констатировало значительное увеличение объема малого и среднего бизнеса в России

МЭР констатировало значительное увеличение объема малого и среднего бизнеса в России

10:54  1 Июня 2017
332

МЭР констатировало значительное увеличение объема малого и среднего бизнеса в России

Санкт-Петербург, 1 июня. Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев сегодня заявил, что объем малого и среднего бизнеса в РФ за последние девять месяцев вырос на 10%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель ведомства в рамках ПМЭФ подчеркнул, что такая динамика роста в нашей стране не наблюдалась достаточно давно. «В послекризисные времена бизнес показывает хорошие условия для роста», — сказал Фомичев.

Добавим, ранее Фомичев сообщил, что ставки по кредитам для бизнеса могут снизиться уже до конца года.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть