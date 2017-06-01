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Новороссия
СБУ готовит досье на каждого жителя подконтрольной Киеву территории Донбасса

СБУ готовит досье на каждого жителя подконтрольной Киеву территории Донбасса

10:51  1 Июня 2017
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СБУ готовит досье на каждого жителя подконтрольной Киеву территории Донбасса

Луганск, 1 июня. СБУ собирает данные обо всех жителях подконтрольных Киеву районов Луганщины, сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

В МВД ЛНР обратилась сотрудница поселковых советов Новоайдарского района, по ее словам, в адрес местных властей подконтрольных Киеву территорий пришло письмо от СБУ с требованием провести подомовой учет граждан. В документе должны быть представлены сведения о материальном достатке и домовладениях. Украинские спецслужбы также затребовали данные о заграничных поездках, в особенности, если речь идет о выезде в Россию. По данным силового ведомства ЛНР, подобные запросы поступили из СБУ в адрес всех поселковых советов Луганщины.

Ирина Селезнева
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