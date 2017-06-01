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Пальмира, 1 июня. ВКС РФ нанесли удар по укреплениям «Исламского государства»* по данным разведки США.

Несмотря на разногласия в сирийском вопросе российские и американские военные продолжают сотрудничество по обмену оперативными данными о перемещении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в САР. Военные источники сообщили, что американская разведка передала командованию ВС РФ информацию о расположении крупной базы исламистов в 130 километрах к северо-западу от Пальмиры.

В районе Расифин находилось несколько десятков единиц боевой техники «Халифата» и более сотни боевиков. Группировка направлялась в Дейр эз-Зор и остановилась в Хомсе для пополнения припасов. ВКС РФ проверили данные при помощи беспилотника, после чего нанесли серию авиаударов. База была уничтожена.

Ранее «Лента.ру» сообщила о ракетном ударе ВМФ РФ по позициям боевиков в районе Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.