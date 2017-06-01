Труп голой женщины с рваной раной груди нашли у жилого дома в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июня. Труп молодой женщины без одежды и с рваной раной груди обнаружили у подъезда жилого дома в Петербурге. Тело лежало на асфальте со стороны черной лестницы.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 1 июня с 04.10 мск на улице Коллонтай. Обнаженную погибшую обнаружил случайный прохожий. Он тут же сообщил о страшной находке в полицию.

«На теле выявили травмы, характерные для падения с высоты. На вид женщине около 30 лет. Темные волосы, худощавого телосложения, без одежды. На груди рваная рана», - добавил источник в правоохранительных органах.