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Общество
Минтранс РФ увеличит штрафы для неплательщиков системы «Платон»

Минтранс РФ увеличит штрафы для неплательщиков системы «Платон»

11:03  1 Июня 2017
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Минтранс РФ увеличит штрафы для неплательщиков системы «Платон»

Санкт-Петербург, 1 июня. Как стало известно из разговоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума, в ближайшее время могут быть существенно увеличены штрафы для операторов дальних перевозок — неплательщиков в рамках системы «Платон». Законопроект об этому уже разработан в транспортном министерстве.

«Вообще штрафы будут меняться. Этот документ внесен Минтрансом, сейчас в правительстве, готовится к внесению в Госдуму. Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тысяч рублей», — рассказал замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2017.

Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.

Валентин Меликов
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