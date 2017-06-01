Минтранс РФ увеличит штрафы для неплательщиков системы «Платон»

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Как стало известно из разговоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума, в ближайшее время могут быть существенно увеличены штрафы для операторов дальних перевозок — неплательщиков в рамках системы «Платон». Законопроект об этому уже разработан в транспортном министерстве.

«Вообще штрафы будут меняться. Этот документ внесен Минтрансом, сейчас в правительстве, готовится к внесению в Госдуму. Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тысяч рублей», — рассказал замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2017.

Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.