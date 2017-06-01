Идлиб: САА и «Ан-Нурса» договорились о выводе тяжелобольных из шиитских городов

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Дамаск, 1 июня. Командованию сирийской армии удалось достичь соглашения с джихадистами о выводе людей из городов Аль-Фуа и Кефрая.

Сирийские источники сообщают, что стороны договорились о выводе четырех тяжелобольных и двенадцати членов их семей из городов Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, которая практически полностью контролируется джихадистами. Два шиитских города уже около двух лет находятся в осаде исламистов.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) смогут эвакуировать соответствующее количество джихадистов и членов их семей из лагеря «Ярмук» на юге провинции Дамаск в Идлиб. В лагере беженцев идут постоянные столкновения между различными группировками террористов.