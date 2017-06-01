Крупнейшие морские учения НАТО на Балтике стартовали в Польше

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Варшава, 1 июня. В четверг, 1 июня в польском Щецине начинаются крупнейшие морские учения НАТО на Балтике. Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Польши, учения под названием Baltic Operations (Baltops) продлятся до 16 июня и завершатся в немецком Киле.

Согласно приведенным данным, в тренировках будут участвовать более 40 военных кораблей из 14 государств, которые прибудут в Щецин 1 и 2 июня, четыре тысячи военных, более 50 военных кораблей из США, Швеции, Великобритании, Польши, Норвегии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Франции, Финляндии, Эстонии, Дании и Бельгии.

Как сказано в сообщении, через три дня корабли выйдут на практические маневры в море, где будут отрабатывать проведение международной операции.

Напомним, накануне корабли Балтийского флота (БФ) провели в Финском заливе артиллерийские стрельбы по мишеням.