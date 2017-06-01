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Происшествия
Мошенники украли у актера Владимира Носика 700 тысяч рублей

Мошенники украли у актера Владимира Носика 700 тысяч рублей

10:47  1 Июня 2017
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Мошенники украли у актера Владимира Носика 700 тысяч рублей

Москва, 1 июня. Крупная денежная сумма похищена у известного актера Владимира Носика. Мошенники украли с его банковских карт в общей сложности 700 тысяч рублей.

О произошедшем пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники информации. Все случилось накануне, уточняет издание. Актеру позвонил неизвестный, представился сотрудником Сбербанка и попросил выйти к банкомату. Введенный PIN-код позволил мошеннику похитить 6 тысяч долларов и столько же евро.

Мошенники украли у актера Владимира Носика 700 тысяч рублей

Артист за помощью обратился к представителям органов правопорядка, которые завели уголовное дело, преступника ищут. 

#носик
Алексей Громов
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