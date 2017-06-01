Сбербанк, инфляция и ипотека: что снижение ставок значит для простых россиян

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Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке и увеличил на 0,2 процентного пункта скидку за электронную регистрацию сделки для первичного жилья.

«Снижение составит 0,20–0,75 п.п. Также с 1 июня увеличена на 0,2 п.п. скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья — теперь она составляет 0,7 п.п.», — говориться в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Снижение ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек действует с 1 июня 2017 года, а по остальным базовым ипотечным продуктам — с 5 июня.

Разумеется, снижение ставок по ипотеке не может не радовать огромное число россиян. Также очевидно, что решение Сбербанка не было принято на ровном месте и является прямым следствием снижение ключевой процентной ставки Центробанком в апреле.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Тем не менее она не хотела бы быть слишком оптимистичной в своих прогнозах. ЦБ не обещает, что за снижением ключевой ставки не последует общего смягчения денежно-кредитной политики. Даже само понижение процентной ставки все еще зависит от многих факторов.

«Мы имеем возможности для еще больших послаблений, но темпы этих послаблений будут зависеть от экономической ситуации, фактической инфляции, инфляционных ожиданий, динамики цен на нефть. Мы зависим от статистических данных и на каждой встрече, посвященной нашей политике, анализируем все эти факторы и определяем следующий шаг», — заявляет Набиуллина.

Напомним, что сейчас, после апрельского снижения, процентная ставка составляет 9,25%. Есть ли шанс, что она и дальше будет падать вниз, а вместе с ней и все другие кредитные показатели? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться экономист Никита Масленников.

«Последствия снижения ключевой ставки для граждан и бизнеса всегда противоречивы. Конечно, снижение ключевой ставки ЦБ ведет к общему снижению кредитных ставок по экономики в целом. Так, после предыдущего снижения мы наблюдали, как Сбербанк и другие банки стали понижать ставки по ипотеке, потребительским и корпоративным кредитам. Тем не менее тут же были снижены и ставки по депозитам. Простой гражданин оказался на развилке. Если ставки по депозитам снижаются также быстро, как ключевая ставка, возникает вопрос: куда же?» — прежде всего, отмечает эксперт.

Снижение ключевой ставки в целом положительный момент для экономики — все же оно делает кредиты более «дешевыми». Тем не менее российская практика показывает, что после каждого понижения ставки в игру вступает ряд противостоящих факторов. Самый главный из них — это снижение курса рубля, а, значит, рост инфляции.

«При наихудшем раскладе снижение ставки ЦБ может привести к ослаблению национальной валюты и росту инфляции», — напоминает Масленников.

Правительственный таргет по росту инфляции уже почти достигнут, напоминает эксперт. В свете этого главной задачей ЦБ и Набиуллиной в ближайшее время станет удерживание его на уровне ниже 4%.

«После достижения таргета его очень важно удерживать хотя бы в течение нескольких кварталов, в течение ближайших полутора лет, с тем, чтобы адаптировать население к низкой инфляции. Население и бизнес должны привыкнуть к стабильно низкой инфляции для того, чтобы мочь планировать свои инвестиции. Экономика сможет развиваться только тогда, когда у бизнеса появится возможность планировать хотя бы на средний срок», — продолжает Масленников.

Подобные задачи и желание избежать наихудшего сценария сейчас и объясняют консерватизм ЦБ.

«Регулятор вынужден снижать процентную ставку как можно более плавно и придерживаться умеренно-жесткой кредитной политики. Это страхует экономику и граждан от рисков, которые могут быть вызваны целым рядом глобальных факторов, тем более что цены на нефть пока ведут себя достаточно неоднозначно. На нефтяном рынке все еще нельзя исключать возможности срыва вниз. Все эти обстоятельства должны быть учтены, потому ЦБ сейчас и приходится маневрировать», — поясняет экономист.

Впрочем, нынешнее состояние российской экономики и показатели первых четырех месяцев 2017 года действительно дают некоторые осторожные основания для оптимизма. Скорее всего, ЦБ продолжит свой курс на снижение ключевой ставки, другой дело, что пока остается вопросом, как быстро он будет это делать.