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Общество
Стало известно, как россияне оценивают деятельность Кадырова

Стало известно, как россияне оценивают деятельность Кадырова

10:50  1 Июня 2017  /обновлено: 11:18  01 Июня 2017
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Стало известно, как россияне оценивают деятельность Кадырова

Москва, 1 июня. Россияне за минувший год стали лучше относиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. По данным последнего соцопроса «Левада-центра», почти половина (49%) респондентов считают, что Кадырову можно доверять, а еще 41% считают Чечню благополучным регионом.

33% россиян относятся к Кадырову нейтрально, 15% наших сограждан сообщили, что Кадыров вызывает у них уважение. Симпатию президент Чеченской республики вызывает у 10% участников опроса. 

Год назад уважение к нему проявляли 10% россиян, а симпатию — 7% опрошенных, отмечает «Интерфакс».

В опросе приняли участие 1600 жителей в 137 населенных пунктах России.
 

Ярослава Замысловатова
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