Стало известно, как россияне оценивают деятельность Кадырова

В Избранное

Скопировать

Москва, 1 июня. Россияне за минувший год стали лучше относиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. По данным последнего соцопроса «Левада-центра», почти половина (49%) респондентов считают, что Кадырову можно доверять, а еще 41% считают Чечню благополучным регионом.

33% россиян относятся к Кадырову нейтрально, 15% наших сограждан сообщили, что Кадыров вызывает у них уважение. Симпатию президент Чеченской республики вызывает у 10% участников опроса.

Год назад уважение к нему проявляли 10% россиян, а симпатию — 7% опрошенных, отмечает «Интерфакс».

В опросе приняли участие 1600 жителей в 137 населенных пунктах России.

