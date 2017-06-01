Штормовое предупреждение объявлено в Москве

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Москва, 1 июня. Столичные синоптики вновь объявили о штормовом предупреждении, москвичам следует быть осторожными на фоне усиления ветра до 15-20 м/с и ухудшения погоды.

Росгидромет анонсировал усиление ветра в Москве в ближайшие сутки до 15-20 м/с. Известно, что в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди при шквальном ветре, такая погода продлится до полудня 2 июня. Напомним, что 29 мая в российской столице был зафиксирован один из сильнейших ураганов, жертвами которого по последним данным стали 16 человек, пострадала инфраструктура, повалены деревья, повреждения получил транспорт.