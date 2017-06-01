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Экономика
Замглавы «Газпрома» сравнил суд с «Нафтогазом» с игрой в футбол

Замглавы «Газпрома» сравнил суд с «Нафтогазом» с игрой в футбол

13:07  1 Июня 2017
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Замглавы «Газпрома» сравнил суд с «Нафтогазом» с футболом

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер призвал дождаться окончательного вердикта Стокгольмского арбитража по исковому спору с «Нафтогазом Украины».

Как отметил заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев, в футболе важны реализованные моменты и забитые голы, а не краткосрочное владение мячом. Так Медведев прокомментировал судебные тяжбы с украинским «Нафтогазом». 

Напомним, накануне стало известно, что Стокгольмский арбитражный суд, скорее всего, вынесет окончательное решение в споре российской и украинской компаний в конце этого месяца. Об этом сообщала пресс-служба «Газпрома». 

В эти дни в Петербурге проходит Международный экономический форум. 

#футбол #россия #суд #миллер #газпром #нафтобанк
Дана Балан
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