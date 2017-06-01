Кудрин призвал полностью приватизировать нефтяной сектор за семь лет

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российский нефтяной сектор должен полностью избавиться от присутствия государства, заявил глава попечительского совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин. По словам экс-министра финансов, на российской экономике остается «родимое пятно» госсектора и для обеспечения темпов роста необходимо приватизировать нефтяной сектор полностью в течение семи ближайших лет.

«Не нужно нам сегодня государственных компаний, — объявил в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Кудрин. — Уменьшение государственного сектора, увеличение частного сектора — это в наших силах, это наше ещё пока родимое пятно, что мы не сократили ещё государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому. Например, нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7–8 лет».

Кудрин подчеркнул, что считает целесообразным открыть государственные барьеры и привлечь к работе в российском нефтяном секторе иностранные инвестиции. «В нефтяном секторе сейчас в России желающих много работать. В этом секторе я не вижу проблем с приватизацией», — подчеркнул глава ЦСИ.