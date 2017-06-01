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Экономика
Кудрин прогнозирует сокращение доходов на 2% ВВП за три года

Кудрин прогнозирует сокращение доходов на 2% ВВП за три года

10:36  1 Июня 2017
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Кудрин прогнозирует сокращение доходов на 2% ВВП за три года

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сегодня заявил, что в связи с падением стоимости нефти доходы в РФ упали на 7% ВВП. В ближайшие три года он прогнозирует сокращение доходов еще на 2%, передает корреспондент Федерального агентства новостей с ПМЭФ.

По его словам, за этим должно последовать и сокращение расходов, примерно на 2% ВВП. Кудрин выступил с предложением учитывать реалии и сократить бюджетные расходы максимум на 1,5% и не больше.

Алексей Громов
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