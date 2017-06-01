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Москва, 1 июня. Россия попала на 46-е место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, сообщается в докладе Международного института развития менеджмента (IMD).

Первое место второй год подряд занимает Гонконг. В тройку лидеров также попали Швейцария и Сингапур. США занимают четвертую строчку. Далее в списке идут Нидерланды, Швеция, Люксембург, Дания, Ирландия, ОАЭ. Материковому Китаю удалось обогнать Великобританию, он поднялся с 25-го на 18-е место. Бразилия, Венесуэла и Монголия замыкают список из 63 стран.

Рейтинг основывается на 340 критериях, разделенных по четырем группам — экономические показатели, эффективность бизнеса, эффективность правительства, состояние инфраструктуры. При подготовке доклада также учитывались статистические данные, опросы руководителей компаний во всем мире.