ИГИЛ в провинции Хама будет противостоять бригада «Щит Каламуна»

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Хама, 1 июня. На восток провинции Хама прибыло подкрепление САА для борьбы с «Исламским государством»*.

Сирийское агентство «Аль-Масдар» сообщает, что в данный момент главной целью Сирийской арабской армии в восточной части провинции Хама является населенный пункт Укайрбат, остающийся основным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в данном регионе.

Подразделения правительственных войск усилила бригада «Щит Каламуна», которая уже успела показать себя в боях с «Халифатом» и другими исламистскими группировками при освобождении авиабазы Т-4 (Тияс) в провинции Хомс и района Вади Барада в провинции Дамаск. Бригада «Щит Каламуна» входит в состав 3-й бронетанковой дивизии САА.

* Организация запрещена на территории РФ.