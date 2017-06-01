Крым полностью отказался от украинского интернета

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Симферополь, 1 июня. Крым готов полностью отказаться от украинского интернет-трафика, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики вице-премьер Дмитрий Полонский.

В среду пользователи соцсетей и СМИ заявили о проблемах с доступом к российским ресурсам «Яндекс» и Mail.Ru, а также к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По словам Полонского, блокировка ресурсов была исключительно технической проблемой, связанной с тем, что часть украинских провайдеров использовала украинский трафик. Теперь все крымские операторы перешли на российский трафик.

«Теперь они уже переключились на наши российские сети, поэтому этот вопрос снят», — заявил Полонский РИА Новостям.

17 мая вступил в силу указ украинского президента Петра Порошенко о продлении антироссийских санкций. В расширенную версию попали 1228 человек и 468 фирм и компаний.