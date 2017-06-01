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Россия
Путин благодарит Российский детский фонд за помощь нуждающимся

Путин благодарит Российский детский фонд за помощь нуждающимся

10:24  1 Июня 2017
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Путин благодарит Российский детский фонд за помощь нуждающимся

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей. В своем обращении глава государства особо отметил важность работы Российского детского фонда.

Глава государства указал на радушный прием, который оказывает фонд тысячам ребят, приехавшим в Москву из самых разных регионов России и других государств. 

«Здесь их ждет богатая культурная программа, знакомство с памятниками истории и архитектуры столицы, походы в театр, на выставки и экскурсии, встречи с интересными людьми», — говорится в обращении президента.

Особого признания, по мнению Путина, заслуживает благотворительная деятельность фонда, благодаря  которой дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь и заботу. 
 

#путин
Алексей Громов
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