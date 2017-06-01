Силуанов: Деньги у России точно есть

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что необходимо тщательно следить за качеством расходов государственных средств.

«Правило бюджетное и баланс на уровне 40 долларов за бочку с целью, чтобы база была создана, и понятны были условия», — отметил он.

Кроме того, по мнению министра, важно именно качество расходов, а «деньги на расходы у государства точно есть».

Ранее экс-глава Минэконразвития РФ Максим Орешкин заявил, что для денежно-кредитной политики начинается «новая эра».

В эти дни в Северной столице проходит ПМЭФ, который завершится 3 июня. Ожидается, что по окончании форума будет подписан ряд договоренностей и соглашений на высочайшем уровне.