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Экономика
Центробанк разрабатывает меры борьбы со скачками инфляции

Центробанк разрабатывает меры борьбы со скачками инфляции

10:36  1 Июня 2017
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Центробанк разрабатывает меры борьбы со скачками инфляции

Москва, 1 июня. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что Центральный банк РФ намерен удержать инфляцию на 4%, чтобы обеспечить рост ВВП. По его словам, важнейшим условием устойчивого экономического роста является обеспечение ценовой стабильности.

Как отметил Дмитриев, инфляция и ВВП у Центробанка в приоритете.

Он также подчеркнул, что просто коснуться 4% недостаточно, нужно удерживать этот уровень несколько лет, чтобы докладывать об успехе. При этом остаются весомые факторы риска, такие как приток инвестиций, цены на нефть, курс рубля, а также инфляционные ожидания населения и даже урожай.

По словам Дмитриева, Центробанк также разрабатывает меры для борьбы со скачками инфляции, с которыми будет необходимо выходить на предметную работу с правительством для совместных мероприятий, передает газета «Известия».

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает быстрое снижение уровня инфляции в России «нездоровым процессом», затрудняющим инвестиции в российской экономике. 

#центробанк #инфляция #ввп
Тимур Румянцев
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