ЛНР соблюдает установленный 1 июня день тишины в Донбассе

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Луганск, 1 июня. Объявленный украинской стороной день тишины в районе линии соприкосновения в Донбассе неукоснительно соблюдают военнослужащие ЛНР. В этом уверили журналистов в пресс-службе оборонного ведомства республики, подразделения народной милиции с 00.00 часов 1 июня не применяют оружие.

Напомним, Киев заявил, что готов на один день прекратить огонь в Донбассе, ВСУ получили приказ стрелять только в случае угрозы жизни со стороны ополченцев. Пока не ясно, сколько продлится режим тишины.

Со стороны республик звучало предложение о долгосрочном перемирии. Украинская же сторона пока заявила об одном дне — до полуночи 2 июня.