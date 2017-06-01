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Новороссия
ЛНР соблюдает установленный 1 июня день тишины в Донбассе

ЛНР соблюдает установленный 1 июня день тишины в Донбассе

10:31  1 Июня 2017
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ЛНР соблюдает установленный 1 июня день тишины в Донбассе

Луганск, 1 июня. Объявленный украинской стороной день тишины в районе линии соприкосновения в Донбассе неукоснительно соблюдают военнослужащие ЛНР. В этом уверили журналистов в пресс-службе оборонного ведомства республики, подразделения народной милиции с 00.00 часов 1 июня не применяют оружие.

Напомним, Киев заявил, что готов на один день прекратить огонь в Донбассе, ВСУ получили приказ стрелять только в случае угрозы жизни со стороны ополченцев. Пока не ясно, сколько продлится режим тишины.

ЛНР соблюдает установленный 1 июня день тишины в Донбассе

Со стороны республик звучало предложение о долгосрочном перемирии. Украинская же сторона пока заявила об одном дне — до полуночи 2 июня.   

Алексей Громов
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