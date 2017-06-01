Глава Банка России назвала главные условия роста экономики РФ

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина назвала условие ускорения роста экономики РФ. По ее словам, ускорить процесс позволят низкая инфляция и активные структурные реформы.

«Я также оцениваю, что в этом случае рост может быть 3–3,5%, но если совсем мощная повестка структурных реформ, то и 4% экономического роста», — отметила она, выступая на полях ПМЭФ-2017.

Пока глава ЦБ РФ оценивает потенциальный рост экономики России в 1,5–2%.