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Экономика
Глава Банка России назвала главные условия роста экономики РФ

Глава Банка России назвала главные условия роста экономики РФ

10:12  1 Июня 2017
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Глава Банка России назвала главные условия роста экономики РФ

Санкт-Петербург, 1 июня. Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина назвала условие ускорения роста экономики РФ. По ее словам, ускорить процесс позволят низкая инфляция и активные структурные реформы.

«Я также оцениваю, что в этом случае рост может быть 3–3,5%, но если совсем мощная повестка структурных реформ, то и 4% экономического роста», — отметила она, выступая на полях ПМЭФ-2017.

Пока глава ЦБ РФ оценивает потенциальный рост экономики России в 1,5–2%.

Ярослава Замысловатова
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