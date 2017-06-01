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Экономика
Орешкин: Для денежно-кредитной политики в России начинается «новая эра»

Орешкин: Для денежно-кредитной политики в России начинается «новая эра»

10:16  1 Июня 2017
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Орешкин: Для денежно-кредитной политики в России начинается «новая эра»

Москва, 1 июня. Глава министерства экономики и развития Российской Федерации Максим Орешкин считает, что для денежно-кредитной политики в России начинается «новая эра» с переходом от снижения инфляции к стабилизации инфляционных намерений. 

Как отметил российский министр,  поддержка инвестиционных моментов и развитие человеческого капитала являются ключевыми факторами увеличения экономического роста в России.

Но, по мнению Орешкина, для развития обоих направлений нужен переход экономики и технологий с аналоговой формы передачи информации на цифровую.

Напомним, ПМЭФ начал работу в Санкт-Петербурге. Форум пройдет с 1 по 3 июня. В течение этих дней ожидается прибытие более 5 тыс. участников. 

#россия #орешкин #экономика
Дана Балан
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