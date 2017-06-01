Боевики из Чечни оказались среди уничтоженных на Филиппинах союзников ИГ

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Манила, 1 июня. Среди террористов из группировки «Абу Сайяф» — союзников «Исламского государства»* (запрещено в РФ) на Филиппинах — уничтоженных в ходе осады города Марави на южном острове Минданао, оказались несколько уроженцев Чеченской республики. По данным Reuters, филиппинские военные обнаружили восемь тел боевиков из других стран.

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил, что в нападении на Марави участвовало не менее 500 боевиков террористической группировки. В городе по-прежнему может оставаться от 50 до 100 террористов, около 95 боевиков были уничтожены в ходе продолжавшихся неделю боев. В ходе операции по освобождению города погибли 25 военнослужащих и 19 мирных жителей, с которыми расправились боевики.

На острове Минданао указом филиппинского президента Родриго Дутерте введено военное положение, которое, как заявил президент, продлится столько, сколько будет необходимо.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова объявила, что граждан РФ в районе боевых действий на Филиппинах нет.

* Организация запрещена на территории РФ.