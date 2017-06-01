Новороссия сегодня: Донбасс воссоединяется, террор ВСУ, ЛНР без леса

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Донбасс, 1 июня. Украинская армия устроила террор мирным жителям Авдеевки. ВСУ открыли огонь. Луганская народная республика может остаться без леса. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Буря перед затишьем

Перед объявленным режимом прекращения огня в Донбассе 1 июня украинские военные решили полностью «разрядить» обоймы орудий. Так, по территории свободных республик за сутки было выпущено более тысячи снарядов и мин различного калибра. Более всего досталось Ясиноватой, Докучаевску и Петровскому району Донецка, где накануне вечером был ранен мирный житель.

В связи с участившимися случаями дезертирства солдат ВСУ украинское командование формирует заградотряды из числа бойцов Нацгвардии. В частности, в город Дзержинск, что на линии соприкосновения с Горловкой, прибыла колонна бронетехники до 30 единиц с целью предотвращения бегства украинских солдат.

«Легкие» Луганщины вывозятся в Европу

Как стало известно корреспонденту ФАН от местных жителей, на территории Станично-Луганского района ЛНР, временно оккупированного украинскими военными, процветает бизнес по вырубке леса и дальнейшей его транспортировке на территорию западной Украины с целью последующей продажи сырья в страны Европейского союза. Помимо мародерства и грабежа, бойцы Нацгвардии и иностранные наемники (польская речь часто слышна в районе) промышляют продажей ценных пород деревьев, которые впоследствии возвращаются на Украину, но уже в виде элитной и качественной европейской мебели.

Жители села Валуйское, где недавно произошел инцидент с расстрелом грузинскими наемниками украинских солдат, связывают данный инцидент именно с переделом потока леса.

Террор мирных жителей в Авдеевке

Как сообщалось ранее, командованием ВС ДНР была предотвращена попытка крупного теракта в Авдеевке — городе, временно оккупированном украинскими силовиками. Тем не менее, вечером 30 мая боевики «Правого сектора»* (организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) при поддержке боевых подразделений 72-й бригады произвели обстрел частного сектора города. Трое мирных жителей получили ранения.

Представители Генштаба тотчас заявили об обстреле со стороны ВС ДНР, смонтировали видеосюжет и выдали украинской прессе несколько десятков фотографий с мест разрушений. При анализе фотографий становится ясно, что последние сделаны задолго до имевшего места инцидента, некоторые из фотографий свидетельствуют о «прилетах» с западной стороны города (места расположения украинских боевых подразделений находятся к западу от Авдеевки).

Но самым главным доказательством лжи Генштаба и украинских СМИ является тот факт, что заявленные украинской стороной обстрелы из минометов 82 калибра не могли быть произведены с позиций ВС ДНР, так как последние находятся значительно дальше от возможной дальности полета таких мин. Данную информацию подтвердили в оборонном ведомстве ДНР, отметив, что дальность стрельбы миномета 82 калибра не более 3040 метров. Ближайшие позиции армии ДНР находятся более чем в 4000 метрах от Авдеевки.

Украинские СМИ: Жители Донецка хотят обратно на Украину

С такой информацией вышли некоторые украинские издания, мотивируя подобные настроения граждан ДНР низким уровнем жизни, плохой социально-экономической обстановкой и несогласием с действующим в республике политическим режимом. Не так давно донецкими журналистами в рамках проекта «Народное мнение» был проведен уличный опрос населения, в котором подавляющее большинство опрошенных высказалось резко против возврата на Украину. Из числа опрошенных лишь пять процентов рассматривают возможность возврата, но только при условии смены режима и покаяния перед народом Донбасса.

Также в Донецке были подведены итоги работы гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. По состоянию на 30 мая на горячие линии гумпрограммы поступило более шести тысяч обращений граждан из подконтрольных Украине городов Донбасса. Лидерами стали города Мариуполь, Краматорск, Волноваха, Красноармейск, Константиновка, Славянск, Марьинка, Артемовск.

Наибольшее число вопросов носит социальный характер, основная часть которых связана с медицинской помощью, социальными выплатами и вопросами переселения. Все эти факты свидетельствуют о противоположных тенденциях и желании людей скорее воссоединиться со своими родственниками и близкими на родной земле Донбасса.

* Организация запрещена на территории РФ.