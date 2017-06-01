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Москва, 1 июня. В четырех регионах страны созданы оперативные группы ОрВД для сбора заявок на разрешение полетов.

В связи с распоряжением Росавиации об ограничении воздушного движения в радиусе 100 километров от городов, где пройдет Кубок конфедераций, в региональных центрах Организации воздушного движения созданы оперативные группы, которые будут собирать заявки на разрешение полетов авиации общего назначения.

При этом даже санавиация и МЧС должны будут подавать такие заявки в оперативную группу. Правда, для них выдача разрешения будет по упрощенной схеме — уже через 10 минут после подачи заявки им будет «открыто небо».

Для аэроклубов, сельскохозяйственной авиации, частников схема намного сложнее. Заявку на проведение полета они должны подать накануне до 17.00, причем там должен быть указан не только маршрут, но и назначение. После этого заявка будет переправлена в межведомственный штаб, обеспечивающий безопасность на время проведения кубка Конфедераций. Штаб, в свою очередь, рассмотрит каждую заявку отдельно и, уже основываясь на том, насколько полет может помешать обеспечению безопасности, выдаст разрешение, либо отказ.