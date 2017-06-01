Кудрин назвал 45 долларов разумной ценой на нефть

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Санкт-Петербург, 1 мая. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал нормальной цену на нефть порядка 45 долларов за баррель и предложил закладывать резервный фонд, исходя из цены на нефть на уровне 40-45 долларов, передает корреспондент ФАН.

В рамках ПМЭФ Кудрин отметил, что пока «мы будет жить между 40 и 60 долларами за баррель». По его прогнозам, в течение десяти лет средняя цена черного золота была 84 долларов, а 45 долларов — это разумная цена для сегодняшнего дня, которая поможет избежать повышения налогов.

Также глава фонда ЦСР назвал нормальным дефицит бюджета РФ на уровне 1,5% ВВП и заявил, что Россия пока находится «в разумном периоде»