Кудрин: Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку
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Санкт-Петербург, 1 июня. Бывший министр финансов России, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что после 2024 года реалистична инфляция в 2,5 процента.
По его словам, после 2024 года реалистична инфляция в 2.5%.
Также Кудрин считает, что ключевая ставка Центрального банка России может снижаться на 0,5% раз в шесть месяцев при стабильном уровне инфляции в 4%.
«Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку в ближайшие несколько лет», — подчеркнул он.
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