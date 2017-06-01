Кудрин: Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку

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Санкт-Петербург, 1 июня. Бывший министр финансов России, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что после 2024 года реалистична инфляция в 2,5 процента.

По его словам, после 2024 года реалистична инфляция в 2.5%.

Также Кудрин считает, что ключевая ставка Центрального банка России может снижаться на 0,5% раз в шесть месяцев при стабильном уровне инфляции в 4%.