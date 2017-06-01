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Экономика
Кудрин: Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку

Кудрин: Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку

10:06  1 Июня 2017
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Кудрин: Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку

Санкт-Петербург, 1 июня. Бывший министр финансов России, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что после 2024 года реалистична инфляция в 2,5 процента.

По его словам, после 2024 года реалистична инфляция в 2.5%.

Также Кудрин считает, что ключевая ставка Центрального банка России может снижаться на 0,5% раз в шесть месяцев при стабильном уровне инфляции в 4%.

«Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку в ближайшие несколько лет», — подчеркнул он. 

#центробанк #кудрин #экономика #цб #пмэф
Дана Балан
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