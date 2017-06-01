Лидеры «Красного Креста» на «Мартенсовских чтениях»: В Сирии и Ливии надо уважать права войны! ФАН-ТВ

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Как сохранить культурное наследие в период множественных вооруженных конфликтов? Возможна ли реализация гуманитарных прав в эпоху кризисов и перемен, и каким образом это может способствовать борьбе с терроризмом? Ответы на эти вопросы искали участники XII научно-практической конференции «Мартенсовские чтения-2017», посвященной международному гуманитарному праву. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на юридическом факультете СПбГУ, где сотрудники университета и студенты принимали гостей.

Приветственное слово взял Виталий Иваненко, доцент кафедры международного права СПбГУ:

– От имени организационного комитета я рад приветствовать всех, собравшихся в этом зале, и объявить об открытии очередной научно-практической конференции «Мартенсовские чтения».

В работе разных секций участвуют более 20 государств: студенты, юристы, ученые, военные, общественные и культурные деятели. Особое место в этом списке занимают представители Международного комитета Красного Креста – он выступил соорганизатором мероприятия. Корреспондентам ФАН-ТВ удалось пообщаться с главой региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдове – Магне Бартом.

– Сегодня по всему миру происходят жесточайшие конфликты. Гуманитарные потребности растут, и Международный комитет Красного Креста старается эти потребности удовлетворить, организовать повсеместный доступ к пострадавшим, – рассказал Магне Барт. – Я сейчас, прежде всего, думаю о Сирии, Ливии, Южном Судане, Йемене. И, как показывает эта конференция, мы стараемся призвать государства и все стороны конфликтов соблюдать и уважать международное гуманитарное право. Мы часто видим проявления его неуважения и несоблюдения, именно по отношению к мирному населению в этих странах. Ведем переговоры с государствами, военными и политиками, чтобы они уважали «права войны», даже когда они пытаются достигнуть своих политических целей.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста (название по-английски – International Committee of the Red Cross, ICRC; название по-французски – Comité international de la Croix-Rouge) существует с 1864 года, штаб-квартира гуманитарной организации находится в Женеве.

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Другим значимым игроком на данной научной площадке выступила Российская ассоциация международного права. Ее вице-президент Бахтияр Тузмухамедов (в прошлом – судья апелляционной палаты Международных трибуналов ООН) пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Конференция берет отсчет, если я не ошибаюсь, с 2000-го года. Ее площадкой, очень удобной и комфортной для всех участников, является юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Единственная сложность в проведении конференции (особенно заметная в июне) заключается в том, что многие участники стремятся убежать, чтобы насладиться другими достоинствами этого города. А если вы посмотрите состав участников, вы увидите, что здесь есть юристы (ученые с мировым именем и практики), военные, дипломаты, правозащитники, журналисты. А если говорить о военных – это не только юристы, но и командиры, военнослужащие, многие из которых имеют реальный боевой опыт, опыт командования крупными войсковыми подразделениями. А самая важная задачи – диалог. Диалог между участниками из разных государств. В нынешней конференции принимаю участие представители 11 бывших союзных республик. Это очень важное средство поддержания тех связей, которые мы наработали, чтобы мы их не утратили. Благодаря таким мероприятиям мы их поддерживаем и не утрачиваем.

Среди тем, которые обсуждались в разных секциях конференции, множество работ было посвящено злободневным и острым вопросам. Например, борьбе с источниками финансирования террористов, проблеме ведения боевых действий в густонаселенных городах и районах отдельных стран, судебным процессам и международным отношениям.

Организаторы и участники выразили надежду на плодотворную работу, открытый диалог и рождение новых идей, касающихся международного права в мировом сообществе.

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