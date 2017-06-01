Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты-носителя «Союз-5»

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Санкт-Петербург, 1 июня. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров назвал дату старта ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Пуск должен состояться в 2022 году.

«Совсем недавно объявили о том, что начинаем проект по перспективному средству выведения — так называемый ОКР «Феникс», и у нас в 2022 году должны обеспечить пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — заявил Комаров в ходе своего выступления на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Новую ракету-носитель запустят с «Морского старта», добавил глава Роскосмоса. Этот проект будет использоваться частными партнерами «Роскосмоса». Кроме того, он поможет развивать партнерство организации с S7.

Реализация проекта «Феникс» снизит стоимость с 70 млн долларов до 55 млн долларов, сообщил Комаров. Этот проект поможет снизить стоимость выведения от существующих сейчас 60-70 млн долларов до 55 млн долларов.