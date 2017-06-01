Житель Челябинска с ребенком на руках провалился в открытый люк
Челябинск, 1 июня. Житель Челябинска рухнул в открытый канализационный люк с ребенком на руках. В результате пятилетняя девочка получила тяжелые травмы. По факту инцидента на набережной реки Миасс в центре города ведется доследственная проверка.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, отец малышки рассказал, что 22 мая нес ребенка на руках и внезапно попал ногой в открытый канализационный колодец. При падении дочь ударилась головой и получила черепно-мозговую травму, уточнил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.
Сейчас следствие выяснит все обстоятельства ЧП, устанавливая ответственных за состояние люка.