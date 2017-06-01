Водитель иномарки погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ленобласти

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Массовое ДТП с участием грузового автомобиля случилось в Ленинградской области, погиб мужчина.

Как стало известно ФАН, накануне примерно в 20.00 на 617 километре автодороги «Россия» в городе Любань Тосненского района Ленобласти произошло столкновение автомобилей Scania, Renault Duster, Kia Sportage и грузовика Isuzu АФ-4749. В результате сильного удара смертельные травмы получил водитель «Кии». Он скончался на месте ДТП.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Как сообщало ранее издание Ura.Ru, в Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП с полицейским автомобилем. ЧП произошло в Миассе утром 31 мая.