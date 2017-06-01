Синоптики предупредили об усилении ветра в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июня. В ближайшие часы, приблизительно до полудня, в Петербурге ожидается усиление ветра. Соответствующую информацию распространили представители ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«По прогнозу Гидрометцентра, начиная с 9–12 часов ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 12–16 м/с», — указано в сообщении МЧС.

Между тем, как сообщалось ранее, в ближайшее время Петербургу не угрожают ураганы, подобные обрушившемуся на Москву в прошлые выходные. Непосредственной опасности для жителей Северной столицы в настоящее время нет, рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности в случае усиления ветра.