Стало известно, когда Wi-Fi появится на всех ветках метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 1 июня. До конца этого года беспроводной выход в Интернет будет доступен на всех ветках петербургского метрополитена. Подземка Северной столицы раскрыла планы и поделилась конкретными датами открытия Wi-Fi на каждой из линий.

На днях, 30 мая, беспроводная связь появилась на оранжевой ветке. В течение ближайшего месяца это произойдет и на пятой — фиолетовой.

«На линии 3 в планах до 10 августа, на линии 2 — до 20 сентября, на линии 1 — до 20 ноября», — цитирует пресс-секретаря метрополитена Юлию Шавель «Комсомольская правда — Петербург».

На четвертой линии метро, где уже подключен Wi-Fi, сейчас Интернет есть на протяжении всех тоннелей. А вот станции подключат немного позднее.