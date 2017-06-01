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Общество
Стало известно, когда Wi-Fi появится на всех ветках метро Петербурга

Стало известно, когда Wi-Fi появится на всех ветках метро Петербурга

9:56  1 Июня 2017
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Стало известно, когда Wi-Fi появится на всех ветках метро Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. До конца этого года беспроводной выход в Интернет будет доступен на всех ветках петербургского метрополитена. Подземка Северной столицы раскрыла планы и поделилась конкретными датами открытия Wi-Fi на каждой из линий.

На днях, 30 мая, беспроводная связь появилась на оранжевой ветке. В течение ближайшего месяца это произойдет и на пятой — фиолетовой.

«На линии 3 в планах до 10 августа, на линии 2 — до 20 сентября, на линии 1 — до 20 ноября», — цитирует пресс-секретаря метрополитена Юлию Шавель «Комсомольская правда — Петербург».

Стало известно, когда Wi-Fi появится на всех ветках метро Петербурга

На четвертой линии метро, где уже подключен Wi-Fi, сейчас Интернет есть на протяжении всех тоннелей. А вот станции подключат немного позднее. 

#шавель
Алексей Громов
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