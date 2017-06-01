Лихач на Dodge сбил 6-летнего мальчика в Петербурге и скрылся

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Санкт-Петербург, 1 июня. Неизвестный водитель сбил 6-летнего мальчика во дворе жилого дома, а потом скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел 29 мая в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает источник ФАН. Мальчик 2010 года рождения смог самостоятельно добраться до больницы после ДТП. По его словам, во дворе дома на проспекте Металлистов на него наехал красный автомобиль Dodge. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины происшествия.