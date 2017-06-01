Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили боевиков ИГИЛ, бежавших из Ракки, Дамаск наступает

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Сирия, 1 июня. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили 80 боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Сирийская арабская армия (САА) окружила боевиков ИГ* в Маскане. В Сирийской Арабской Республике (САР) открылась первая больница на солнечных батареях. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Побег ИГ

Российские ВКС уничтожили более 80 террористов «Исламского государства»*, которые пытались покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая. Об этом передает министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что авиация ВКС РФ нанесла удары по обнаруженным целям. По последней информации, потери террористов составили свыше 80 человек, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленным на них минометами и крупнокалиберными пулеметами.

Как отмечают российские военные, это уже не первая попытка террористов прорваться из окруженной Ракки в древнюю Пальмиру. Первую колонну боевиков ВКС РФ уничтожили еще 25 мая. Тогда боевики «Исламского государства» предприняли еще одну попытку. В ночь на 30 мая три автоколонны из Ракки в южном направлении пытались прорваться в район древней Пальмиры по нескольким маршрутам. Тогда их встретили российскими «калибрами».

Заметим, что боевики «Исламского государства», несмотря на то, что окружены бойцами «Демократических сил Сирии» (курдские формирования) и американскими подразделениями, переправляются из Ракки через реку Евфрат. Боевики воспользовались остановкой наступления со стороны курдов.

Наступление САА

По информации сирийских средств массовой информации, подразделения сирийской армии окружили террористов «Исламского государства» с трех сторон в Маскане (район Манбиджа). Сообщается, что боевики, отступающие из Масканы, пытаются отбиться от правительственных сил.

В ходе ожесточенного боестолкновения боевики ИГ несут значительные потери в живой силе и бронетехнике. В настоящий момент подразделения САА с сильными боями сужают кольцо.

Солнечные батареи

По информации СМИ, спустя месяцы испытаний на территории САР открылась первая больница, которая работает на солнечной энергии. Союз медицинских организаций и учреждений по оказанию помощи (Union of Medical Care and Relief Organizations, UOSSM) смог запустить проект Syria Solar, чтобы больницы были менее зависимыми от дизеля. Ее месторасположение не называется из-за соображения безопасности.

Отметим, что электрическая инфраструктура Сирии была значительно повреждена за годы гражданской войны. В результате этого сирийским больницам пришлось полагаться на дизельные генераторы, рискуя остаться без топлива.

Работа первой «солнечной» больницы будет обеспечиваться энергией дизельного генератора и 480 солнечных панелей, которые установлены рядом с ней. Отметим, что в случае полного отсутствия топлива солнечная энергия сможет обеспечить электричество отделения реанимации и операционные до 24 часов.

По словам руководителя проекта Тарека Макдисси, сохранение таких больниц в рабочем состоянии — вопрос жизни и смерти. Он отметил, что до весны 2018 году в стране планируется открытие еще пяти таких больниц.

* Организация запрещена на территории РФ.