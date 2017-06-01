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Экономика
Глава Минфина РФ объяснил, как перестать жить в долг

Глава Минфина РФ объяснил, как перестать жить в долг

12:21  1 Июня 2017
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Глава Минфина РФ объяснил, как перестать жить в долг

Санкт-Петербург, 1 июня. Для того, чтобы успешно выстроить государственный бюджет и обеспечить стабильность экономики, России необходимо «перестать жить в долг». Такое заявление сделал министр финансов России Андрей Силуанов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, ПМЭФ-2017 открылся сегодня в Северной столице.

Глава Минфина РФ объяснил, как перестать жить в долг

По словам Силуанова, в настоящее время государство активно «проедает» финансовые и иные резервы, созданные в течение минувших лет.

«Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас по сути живем в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче Кудрине», — заявил Силуанов с трибуны ПМЭФ.

Он подчеркнул, что только перестав жить в долг можно сбалансировать бюджет и выстроить стабильную финансовую и экономическую политику. 

Глава Минфина РФ объяснил, как перестать жить в долг

«Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим»,  — заявил министр финансов.

#силуанов
Валентин Меликов
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